Иран готовится обрушить шквал ракет против Израиля
Иран готовится обрушить шквал ракет против Израиля с территории Сирии. Об этом сообщает Второй канал израильского ТВ со ссылкой на военных чиновников.
Эксперт по военным вопросам Рони Даниэль сообщил, что израильская разведка предполагает, что Иран будет использовать шиитские группировки в Сирии, вместе с экспертами из "Хизбаллы" для атаки против израильтян.
В то же время аналитик издания "Маарив" Алон Бен Давид пишет, что Израиль рассчитывает предотвратить атаку Ирана, нанося удары по военным базам Исламской Республики в Сирии.
Напряженность между странами резко возросла после инцидента с иранским беспилотником, который нарушил воздушное пространство Израиля. ВВС ЦАХАЛа сбили иранский БПЛА.
После исследования его обломков военные специалисты ЦАХАЛа пришли к выводу, что летательный аппарат был начинен взрывчаткой и предназначался для того, чтобы взорваться на израильской территории.