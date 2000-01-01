06.05 20:59 MIGnews.com

Иран готовится обрушить шквал ракет против Израиля

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Иран готовится обрушить шквал ракет против Израиля с территории Сирии. Об этом сообщает Второй канал израильского ТВ со ссылкой на военных чиновников.Эксперт по военным вопросам Рони Даниэль сообщил, что израильская разведка предполагает, что Иран будет использовать шиитские группировки в Сирии, вместе с экспертами из "Хизбаллы" для атаки против израильтян.В то же время аналитик издания "Маарив" Алон Бен Давид пишет, что Израиль рассчитывает предотвратить атаку Ирана, нанося удары по военным базам Исламской Республики в Сирии.Напряженность между странами резко возросла после инцидента с иранским беспилотником, который нарушил воздушное пространство Израиля. ВВС ЦАХАЛа сбили иранский БПЛА.После исследования его обломков военные специалисты ЦАХАЛа пришли к выводу, что летательный аппарат был начинен взрывчаткой и предназначался для того, чтобы взорваться на израильской территории.