06.05 20:24 MIGnews.com

Эрдоган: мы продолжим военные операции в Сирии и Ираке

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция продолжит проведение военных операций в Сирии и Ираке."Турция не остановится и продолжит операции в регионе до тех пор, пока не будет уничтожен последний террорист на территориях от Айн-эль-Араба до Хасеке на севере Сирии, от Синджара до Кандиля в Ираке", — цитирует RT Эрдогана.По его словам, Турция превращается в самую сильную страну региона и в скором будущем войдет в число крупных игроков на мировой политической арене.