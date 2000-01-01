Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









06.05 20:24   MIGnews.com

Эрдоган: мы продолжим военные операции в Сирии и Ираке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция продолжит проведение военных операций в Сирии и Ираке.

"Турция не остановится и продолжит операции в регионе до тех пор, пока не будет уничтожен последний террорист на территориях от Айн-эль-Араба до Хасеке на севере Сирии, от Синджара до Кандиля в Ираке", — цитирует RT Эрдогана.

По его словам, Турция превращается в самую сильную страну региона и в скором будущем войдет в число крупных игроков на мировой политической арене.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:50
На главу МВД Пакистана совершено покушение
20:59
Иран готовится обрушить шквал ракет против Израиля
19:34
Сколько получают убийцы евреев?
18:55
Шалом Ахшав: извинения Абу Мазена очень важны
18:38
Велогонщик погиб при попытке разогнаться до 400 км/ч
18:12
Ультраортодокс зверски избил любовника жены
17:57
ЦАХАЛ сообщил о ликвидации трех арабов у границы с Газой
17:28
Террористку с ножом задержали на КПП "Каландия"
17:20
Эльора Азарию освободят из тюрьмы - и пригласят в Кнессет
16:59
Афганистан: взрыв в мечети, есть погибшие
16:20
Этим летом израильтяне завоюют Албанию
16:02
На границе с Газой убиты два террориста
15:11
Нетаниягу рассказал, почему встречи с Путиным важны
14:39
В Египте арестовали блогера за атеизм
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus