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Шалом Ахшав: извинения Абу Мазена очень важны 06.05 18:55   MIGnews.com

Шалом Ахшав: извинения Абу Мазена очень важны

Организация Шалом Ахшав сочла необходимым приветствовать извинения главы Палестинской автономии Махмуда Аббаса за сделанные им антисемитские высказывания.

В заявлении Шалом Ахшав сообщается: “Настало время напомнить, что соглашения подписываются между врагами и соперниками, и мы рекомендуем крайне правым открыть исторические книги и почитать немного о тех ненавистных заявлениях, которые делал Анвар Садат в период, предшествовавший подписанию мирного договора с Израилем”.

Ранее председатель ПА Махмуд Аббас заявил, что истинной причиной Холокоста стало "социальное поведение" представителей еврейского народа и "финансовые вопросы", а не пропаганда антисемитских настроений в европейском обществе.
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