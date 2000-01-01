06.05 18:55 MIGnews.com

Шалом Ахшав: извинения Абу Мазена очень важны

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Организация Шалом Ахшав сочла необходимым приветствовать извинения главы Палестинской автономии Махмуда Аббаса за сделанные им антисемитские высказывания.В заявлении Шалом Ахшав сообщается: “Настало время напомнить, что соглашения подписываются между врагами и соперниками, и мы рекомендуем крайне правым открыть исторические книги и почитать немного о тех ненавистных заявлениях, которые делал Анвар Садат в период, предшествовавший подписанию мирного договора с Израилем”.Ранее председатель ПА Махмуд Аббас заявил, что истинной причиной Холокоста стало "социальное поведение" представителей еврейского народа и "финансовые вопросы", а не пропаганда антисемитских настроений в европейском обществе.