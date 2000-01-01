Эльора Азарию освободят из тюрьмы - и пригласят в Кнессет
Член Кнессета Нава Бокер (Ликуд) заявила, что намерена пригласить “хевронского стрелка” Эльора Азарию в Кнессет.
На своей странице в facebook депутат написала: “Сегодня - последний шабат Эльора Азарии в тюрьме. После 26 месяцев он будет освобожден на следующей неделе и сможет начать свою жизнь заново. Я встречалась с Эльором в военном трибунале и в тюрьме - он скромный и тихий парень, которому трудно принять обвинение, но вместе с этим, он смотрит вперед и планирует свою жизнь дальше. Причиненное ему зло взывает к небесам. Я желаю ему всяческих успехов!”
Бокер заявила в интервью газете Маарив, что немедленно после освобождения пригласит Эльора Азарию посетить Кнессет.