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Эльора Азарию освободят из тюрьмы - и пригласят в Кнессет |06.05 17:20   MIGnews.com

Эльора Азарию освободят из тюрьмы - и пригласят в Кнессет

Член Кнессета Нава Бокер (Ликуд) заявила, что намерена пригласить “хевронского стрелка” Эльора Азарию в Кнессет.

На своей странице в facebook депутат написала: “Сегодня - последний шабат Эльора Азарии в тюрьме. После 26 месяцев он будет освобожден на следующей неделе и сможет начать свою жизнь заново. Я встречалась с Эльором в военном трибунале и в тюрьме - он скромный и тихий парень, которому трудно принять обвинение, но вместе с этим, он смотрит вперед и планирует свою жизнь дальше. Причиненное ему зло взывает к небесам. Я желаю ему всяческих успехов!”

Бокер заявила в интервью газете Маарив, что немедленно после освобождения пригласит Эльора Азарию посетить Кнессет.
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