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Что гонит мигрантов из Африки 06.05 15:07   MIGnews.com

Что гонит мигрантов из Африки

Фолькер Зайц, бывший посол ФРГ в нескольких африканских странах опубликовал статью о том, что является настоящим двигателем великой миграции с африканского континента в Европу.

Зайц основывается на материалах, опубликованных адвокатом из Кампалы Винни Адукуле, профессионально работающей с беженцами.

Зайц уверен в том, что не нищета, голод или политические преследования выталкивают беженцев из Африки - но ложные надежды и ожидания. Многие готовы покинуть родные места , потому что их привлекает сверкающий фасад мира капитализма. Рекламные клипы, фильмы и постеры обещают счастливую и наполненную жизнь.

У них только одно желание - покинуть Уганду и уехать навсегда, желательно, в Германию. Молодые люди стремятся к осуществлению своей мечты, которая в подавляющем большинстве случаев оказывается не более, чем замком из песка. Беженцы, добравшиеся до Европы, хвалятся тем, как им там хорошо . Среди прочего, они должны доказать родственникам, у которых занимали деньги на путешествие, что они не были потрачены впустую. Все только и говорят о том, как получить кусочек европейских богатств.

Согласно оценкам экспертов , сегодня в Европу хотят перебраться 400 миллионов человек, и к 200 эта цифра составит 850 миллионов. Если так и произойдет, Старый Свет значительно потемнеет и начнет напоминать собой холодную Бразилию – но скорее мусульманскую, нежели католическую. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Малый атлас великого переселения народов к 2050 году".

Зайц утверждает, что у этих людей нет легитимных причин именоваться беженцами. В частных разговорах и в общении с адвокатами, специализирующимися на помощи мигрантам они выражают свой энтузиазм относительно Европы, и, специфически, Германии С одной стороны, пресса рисуют розовую картину происходящего в Европе. С другой стороны, достигшие европейского континента не хотят казаться лузерами в глазах родни и знакомых.

Дурные социальные и политические условия в значительной части африканских государств обусловлены коррупцией и плохим управлением. Хуже того, гигантские объемы “помощи на развитие”, предоставляемые Западом Африке, уходят в континент, как в бездонную бочку. Большая часть денег так или иначе выводится, путем разнообразных коррупционных схем на оффшорные счета африканских правителей и элит. Таким образом, наращивание помощи развивающимся странам не только не разрешает миграционную проблему, но усугубляет ее.

Зайц пишет: “Я говорю - собрать 5 тысяч евро для выплаты контрабандистам не может бедный человек. Тот, кто перевозит семью из 3-4 человек, платит 15-20 тысяч евро. Не у каждого европейца есть такие деньги”.

В мире господствует ложное впечатление о том, что Африка - бедна. Это - неправда. В Африке - гигантские природные ресурсы. В Африке огромные запасы энергии - солнечной и углеводородной. Почвы плодородны. Африка в состоянии обеспечить продовольствием и себя, и весь остальной мир. Главной ее проблемой является дурное управление, которое, в свою очередь, произрастает из коррупции. Так называемые страны-доноры должны радикальным образом пересмотреть свою политику и принципы предоставления помощи странам-получателям.
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