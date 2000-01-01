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Нетаниягу рассказал, почему встречи с Путиным важны | Фото: Коби Гидеон, GPO06.05 15:11   MIGnews.com

Нетаниягу рассказал, почему встречи с Путиным важны

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу подтвердил то, что посетит Парад Победы, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве. В ходе визита в Россию он также встретится и с ее президентом Владимиром Путиным.

"Я встречусь в Москве с президентом России Владимиром Путиным и приму участие в параде Победы над нацистской Германией. Встречи с президентом России всегда важны для безопасности Израиля и координации действий ЦАХАЛа и российской армии", - заявил он на еженедельном заседании правительства 6 мая.

Он напомнил о том, что Еврейское государство сохраняет за собой свободу действий в Сирии для самозащиты.

"Все наши встречи важны, но встреча на этой неделе особенно важна в свете растущих усилий Ирана по созданию военного присутствия в Сирии, направленного против Израиля", - добавил он.
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