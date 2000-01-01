Нетаниягу рассказал, почему встречи с Путиным важны
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу подтвердил то, что посетит Парад Победы, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве. В ходе визита в Россию он также встретится и с ее президентом Владимиром Путиным.
"Я встречусь в Москве с президентом России Владимиром Путиным и приму участие в параде Победы над нацистской Германией. Встречи с президентом России всегда важны для безопасности Израиля и координации действий ЦАХАЛа и российской армии", - заявил он на еженедельном заседании правительства 6 мая.
Он напомнил о том, что Еврейское государство сохраняет за собой свободу действий в Сирии для самозащиты.
"Все наши встречи важны, но встреча на этой неделе особенно важна в свете растущих усилий Ирана по созданию военного присутствия в Сирии, направленного против Израиля", - добавил он.