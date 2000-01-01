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Нетаниягу: Война с Ираном - лучше раньше, чем позже | Фото: Israel Defense Forces/Flickr06.05 14:10   MIGnews.com

Нетаниягу: Война с Ираном - лучше раньше, чем позже

Хоть Израиль и не заинтересован в эскалации с Ираном, если война с Исламской республикой неизбежна, то премьер-министр Биньямин Нетаниягу предпочел бы, чтобы она случилась сейчас, а не в будущем, пока у Еврейского государства имеется военное преимущество.

"В последние месяцы иранский Корпус стражей Исламской революции обеспечил Сирию современным оружием, чтобы атаковать нас как на поле битвы, так и в тылу, включая боевые беспилотники, ракеты класса "земля-земля" и зенитные системы, которые будут угрожать ВВС.

Мы полны решимости предотвратить иранское укрепление в регионе на ранних стадиях даже ценой прямой конфронтации. Мы не хотим эскалации, но готовы к любому сценарию. Мы не хотим конфронтации, но если она должна случится, это лучше чтобы сейчас, чем потом. Народы, не желавшие вовремя противодействовать смертоносной агрессии, потом заплатили гораздо более высокую цену", - сказал Нетаниягу, открывая еженедельное заседания кабинета министров 6 мая.

Данное заявление прозвучало на фоне обострения напряженности между Иерусалимом и Тегераном из-за попытки Исламской республики расширить свое влияние в соседней Сирии.

Это, в свою очередь, вызывает у руководства Еврейского государства опасения на тот счет, что Иран может использовать свои базы для нападения на Израиль.
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