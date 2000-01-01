06.05 22:39 MIGnews.com

НДИ добилась отмены унизительных проверок репатриантов

пресс-служба партии НДИ

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В результате упорной борьбы депутату Кнессета от партии "Наш дом Израиль" Юлии Малиновской удалось положить конец вопиющей несправедливости по отношению к выходцам из бывшего СССР. Отныне контролируемое Арье Дери министерство внутренних дел не будет проводить унизительных перепроверок еврейских репатриантов. Министерству внутренних дел придется изменить правила, которыми оно руководствовалось долгое время.С этого момента не будут проводиться никакие перепроверки еврейства или гражданства тех, кто проживает в Израиле более 10 лет. Также будет запрещено проведение любых повторных проверок «в автоматическом режиме», то есть без каких-либо обоснованных подозрений. В случае принятия чиновниками МВД решения о проведении проверки, бремя сбора доказательств ложится не на гражданина, а на ведомство."Мы продолжим внимательно следить за всем, что происходит в МВД с тем, чтобы эта структура не могла безнаказанно и бесцельно глумиться над миллионом наших граждан", - заявила Юлия Малиновская.