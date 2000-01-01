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НДИ добилась отмены унизительных проверок репатриантов | Фото: пресс-служба партии НДИ06.05 22:39   MIGnews.com

НДИ добилась отмены унизительных проверок репатриантов

В результате упорной борьбы депутату Кнессета от партии "Наш дом Израиль" Юлии Малиновской удалось положить конец вопиющей несправедливости по отношению к выходцам из бывшего СССР. Отныне контролируемое Арье Дери министерство внутренних дел не будет проводить унизительных перепроверок еврейских репатриантов. Министерству внутренних дел придется изменить правила, которыми оно руководствовалось долгое время.

С этого момента не будут проводиться никакие перепроверки еврейства или гражданства тех, кто проживает в Израиле более 10 лет. Также будет запрещено проведение любых повторных проверок «в автоматическом режиме», то есть без каких-либо обоснованных подозрений. В случае принятия чиновниками МВД решения о проведении проверки, бремя сбора доказательств ложится не на гражданина, а на ведомство.

"Мы продолжим внимательно следить за всем, что происходит в МВД с тем, чтобы эта структура не могла безнаказанно и бесцельно глумиться над миллионом наших граждан", - заявила Юлия Малиновская.

пресс-служба партии НДИ
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