06.05 13:34 MIGnews.com

Беженцы размахивали флагами Эритреи на Giro D’Italia

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Ряд израильских пользователей интернета указали на то, что во время гонок Giro D’Italia в Иерусалиме эритрейские беженцы размахивали флагами страны, из которой сбежали. Более того, многие развернули флаги PFDJ (Народный Фронт Демократии и Справедливости) - партии диктатора Эритреи Исаиса Афеворки.Пользователи задаются законными вопросами: если речь идет о политических беженцах, которым в случае депортации грозят смерть, тюрьма и пытки, почему они с гордостью демонстрируют символы угнетающего их режима? Можете вы себе представить сирийского беженца, размахивающего флагом Асада?Активист борьбы с нелегальной миграцией Шефи Паз в интервью радио 103FM сообщила, что при проезде гонки по улице Левински в южном Тель-Авива участников также встретили ликующие мигранты с эритрейскими флагами.