Ликуд поможет Беннету лишить БАГАЦ полномочий

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу просит правительство отложить голосование по законопроекту о предоставлении Кнессету полномочий отменять решения Верховного суда Справедливости, хотя и обещает собрать для этой инициативы полную поддержку коалиции.
"Правильный способ принять законопроект – привлечь всех членов коалиции. Мы бы хотели недельной отсрочки, чтобы достичь согласия и принять закон при полной поддержке коалиции", - сказал он на воскресном заседании министров-"ликудников".
Однако ранее этим утром в "Едиот Ахронот" вышла статья, в котором утверждается, что министры-"ликудники" из межминистерской комиссии по законодательству поддержат данную инициативу, несмотря на желание Нетаниягу отсрочить голосование.
Издание цитирует министра науки и космоса Офира Акуниса, к слову, члена комиссии, который назвал этот законопроект необходимо принять безотлагательно.
Напомним, что законопроект предполагает внесение поправки в "Основной закон: Достоинство и Свобода человека", согласно которому БАГАЦ является последней инстанцией в вопросе аннулирования законов.
Несмотря на критику со стороны оппозиции, главный инициатор этого закона, министр просвещения Нафтали Беннет, уже объявил ультиматум, пригрозив тем, что все 8 депутатов "Еврейского дома" могут прекратить голосовать за коалиционные законы в Кнессете.