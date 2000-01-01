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Ликуд поможет Беннету лишить БАГАЦ полномочий | Фото: Коби Гидеон, GPO06.05 13:03   MIGnews.com

Ликуд поможет Беннету лишить БАГАЦ полномочий

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу просит правительство отложить голосование по законопроекту о предоставлении Кнессету полномочий отменять решения Верховного суда Справедливости, хотя и обещает собрать для этой инициативы полную поддержку коалиции.

"Правильный способ принять законопроект – привлечь всех членов коалиции. Мы бы хотели недельной отсрочки, чтобы достичь согласия и принять закон при полной поддержке коалиции", - сказал он на воскресном заседании министров-"ликудников".

Однако ранее этим утром в "Едиот Ахронот" вышла статья, в котором утверждается, что министры-"ликудники" из межминистерской комиссии по законодательству поддержат данную инициативу, несмотря на желание Нетаниягу отсрочить голосование.

Издание цитирует министра науки и космоса Офира Акуниса, к слову, члена комиссии, который назвал этот законопроект необходимо принять безотлагательно.

Напомним, что законопроект предполагает внесение поправки в "Основной закон: Достоинство и Свобода человека", согласно которому БАГАЦ является последней инстанцией в вопросе аннулирования законов.

Несмотря на критику со стороны оппозиции, главный инициатор этого закона, министр просвещения Нафтали Беннет, уже объявил ультиматум, пригрозив тем, что все 8 депутатов "Еврейского дома" могут прекратить голосовать за коалиционные законы в Кнессете.
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