06.05 12:17 MIGnews.com

Еш Атид: не позволим ультраортодоксам решать как нам жить

пресс-служба фракции "Еш Атид"

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Сегодня (6 мая) межминистерская комиссия по законодательству обсудит законопроект фракции "Еш Атид" об отмене так называемого "закона о супермаркетах". Согласно законодательной инициативе фракции "Еш Атид", министр внутренних дел не будет иметь полномочий для закрытия магазинов, работающих по субботам, а решение по этому вопросу будут принимать органы местной власти."Граждане страны должны иметь возможность проводить шабат, как они хотят. Это касается и светских, и религиозных, и людей, соблюдающих традиции. Религиозный диктат и вмешательство правительства, которое прогибается под каждое требование ультраортодоксов, приводят к ненависти и распрям в обществе. Мы уважаем иудаизм, но не уважаем религиозный диктат!", – сказал по этому поводу лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид.Один из авторов законопроекта, депутат Кнессета Константин Развозов ("Еш Атид") подчеркнул, что ситуация, при которой меньшинство диктует свои правила большинству, то есть большей части населения страны – недопустима и просто абсурдна:"Подобные решения могут привести к необратимым последствиям и больно ударят по многим слоям населения, которые честно работают и платят налоги. Это также скажется на экономическом развитии страны. Я считаю, что необходимо вернуть возможность органам местной власти решать, что и где будет работать по субботам. Мы не позволим главе правительства и ультраортодоксальным партиям, которые умудряются получить все, что хотят, указывать, как нам жить и где проводить выходные дни!", — отметил депутат Кнессета Константин Развозов ("Еш Атид").Голосование по этому законопроекту в Кнессете, вне зависимости от решения межминистерской комиссии по законодательству, запланировано на ближайшую среду (9 мая).