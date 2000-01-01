06.05 10:55 MIGnews.com

Иран готов к выходу США из ядерной сделки

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Иран готов к любому решению Соединенных Штатов в отношении подписанной в 2015 году ядерной сделки и готов ответить на любые действия американского президента Дональда Трампа, касательно ее, заявил 6 мая президент Хасан Рухани, выступая перед жителями Исламской республики в городе Себзевар."На следующей неделе наши жизни никак не изменятся. Какое бы решение Трамп ни принял, у нас есть планы, мы будем оказывать сопротивление", - цитирует главу государства Press TV.Рухани предупредил, что, если Белый дом решит вывести США из ядерного соглашения, то Америка очень сильно об этом пожалеет."Если Америка покинет ядерное соглашение, это повлечет за собой ее историческое раскаяние", - добавил президент ИРИ.Напомним, что окончательное решение на счет ядерного Совместного всеобъемлющего плана действий Дональд Трамп должен огласить 12 мая.