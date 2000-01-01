06.05 10:25 MIGnews.com

Махмуд Аббас: "ХАМАСу придется несладко"

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Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что его политическому сопернику ХАМАСу "придется несладко", ссылаясь на недавние финансовые шаги, которые Аббас предпринял, чтобы оказать давление на террористическую группировку, контролирующую сектор Газа.Аббас выступил на встрече с арабскими послами перед отъездом из Вашингтона, где в начале недели он встретился с президентом США Дональдом Трампом на переговорах о возобновлении мирных переговоров с Израилем.ХАМАС, который в 2007 году насильственно захватил Газу у Аббаса, отверг стратегию переговоров председателя ПА как пустую трату времени.Махмуд Аббас недавно предостерег, что он сократит зарплаты, помощь и субсидии Газе, чтобы заставить ХАМАС уступить контроль над сектором Газа. Ранее на этой неделе его правительство на территории Иудеи и Самарии объявило, что оно прекратит платить за электроэнергию, которую Израиль поставляет в Газу.ХАМАС ответил, что он не будет прогибаться под давлением со стороны Аббаса.В среду представитель Палестинской администрации предостерег, что правительство ПА прекратит платить за электроэнергию в секторе Газа и "перекроет" поток средств для ХАМАС.ХАМАС обвинил правительство Аббаса в безответственном поведении и предостерег, что объявленные сокращения будут губительны для двух миллионов жителей Газы.Хусейн аль-Шейх, глава отдела по гражданским делам ПА, сообщил, что ХАМАС получает прибыль от сбора платы за электроэнергию с жителей сектора Газа."Мы не собираемся продолжать финансировать переворот ХАМАСа в Газе", - сказал он радиостанции "Голос Палестины".Аль-Шейх отметил, что цель состоит в том, чтобы "высушить финансовые ресурсы Хамаса". Он заявил, что будут предприняты усилия, чтобы не наносить вред службам жителей Газы, но не объяснил, каким образом это возможно.Представитель ХАМАСа Фаузи Бархум обвинил Аббаса в том, что он на стороне Израиля в попытках наказать ХАМАС."Сегодня Аббас поставил себя в конфронтацию с палестинским народом. Последствия его действий будут катастрофическими и катастрофическими не только для ХАМАСа, как они думают, но и для всех жителей Газы", - сказал Бахум.Жители Газы переживают ухудшение прекращения подачи электроэнергии - результат пограничной блокады со стороны Израиля и Египта, вызванной захватом палестинского анклава террористической группировкой ХАМАС. Жители в настоящее время живут в условиях веерных отключений электроэнергии, что еще больше подорвало экономику, подорванную конфликтом.Израиль говорит, что блокада необходима, чтобы не допустить попадания оружия и других материалов в руки ХАМАСа и других террористических группировок.На прошлой неделе Израиль впервые объявил о намерении правительства Аббаса прекратить платить за электроэнергию в Газе. Комментарии Аль-Шейха ознаменовали первое официальное палестинское подтверждение.Ахмад Майдалани, помощник Аббаса, сообщил, что в качестве следующего шага правительство территории Иудеи и Самарии резко сократит объем медикаментов, которые он отправляет в Газу каждый месяц. Майдалани утверждал, что ХАМАС "продает лекарства и собирает деньги".Согласно сообщениям чиновников ПА, что только "необходимые лекарства" будут направлены непосредственно в больницы Газы.