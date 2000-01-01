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facebook.com 06.05 14:23   MIGnews.com

Минобороны РФ: Пентагон зациклен на "холодной войне"

Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков прокомментировал заявление командующего Силами специальных операций ВС США генерала Реймонда Томаса, который причислил Россию к одной из пяти главных угроз для США.

Напомним, такое высказывание генерал Томас сделал, выступая перед членами комитета сената. Он также сказал, что действия России в Восточной Европе "постоянно носят агрессивный характер".

По словам Конашенкова, то, что отдельные генералы Пентагона зациклены на стереотипах "холодной войны" и не понимают реальных угроз безопасности, не должно удивлять.

Представитель Минобороны отметил, что главными качествами российских офицеров Сил специальных операций являются ум и решительность. Судя по выступлению Реймонда Томаса, Пентагон предъявляет к своим военнослужащим другие требования, считает Конашенков. Они, в свою очередь, пытаются компенсировать это "ястребиной антироссийской риторикой в лучших традициях холодной войны", отметил он.
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