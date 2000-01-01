06.05 09:49 MIGnews.com

Женщинам Саудовской Аравии предоставили больше "свободы"

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Саудовские женщины больше не нуждаются в согласии мужчины на осуществление определенных видов деятельности, как сообщают местные СМИ.В Саудовской Аравии одни из самых жестких ограничений в отношении женщин в мире, и это единственная страна, где им не разрешают водить машину.В рамках системы опеки мужчина-член семьи, обычно отец, муж или брат, должен предоставить разрешение на учебу, поездки и другие виды деятельности женщины.Однако Arab News сообщили, что королевский указ, изданный королем Салманом, постановил, что от женщин больше не требуется получать согласие опекуна для официальных служб, "если в законодательстве исламской юрисдикции нет юридической основы для этой просьбы".В сообщении говорится, что правительственные учреждения получили эту директиву.Другие СМИ Саудовской Аравии, в том числе интернет-газета Sabq, опубликовали аналогичные сообщения.Сахар Хасан Насьеф, активистка по защите прав женщин в Джидде, приветствовала королевское внимание этому вопросу, но сказала, что остается неясным, что изменится в соответствии с указом."Нам все еще нужно больше. Нам все еще нужно полностью избавиться от опеки", - сказала она AFP.Насима ас-Садах, активистка города Катиф на побережье Персидского залива, отметила, что не думает, что правительство собирается прекратить политику "опеки"."Может быть, они просто ее уменьшат", - заявила ас-Садах.В прошлом году тысячи людей подписали петицию, требующую прекращения опеки.Специальный докладчик ООН Филипп Алстон, посетивший Саудовскую Аравию в январе, сказал, что система опеки нуждается в реформах.Хотя правительство больше не требует разрешения опекуна на работу для женщин, Human Rights Watch заявила в своем предыдущем докладе, что многие работодатели по-прежнему требуют согласия опекуна, чтобы нанять женщину.В некоторых больницах также требуется одобрение опекуна перед проведением медицинских процедур.