06.05 09:21 MIGnews.com

Четыре страны вслед за ЕС продлили санкции против России

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Украина, Норвегия, а также страны кандидаты на вступление в Евросоюз — Черногория и Албания продлили на полгода, до 15 сентября, действие индивидуальных санкций против внесенных в "черный список" граждан России и Украины, а также ряда организаций. Об этом сообщается в опубликованном заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.13 марта 2017 года Совет продлил еще на шесть месяцев – до 15 сентября 2017 года – ограничительные меры в отношении России за "действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", как указано в заявлении. Всего в санкционном списке ЕС находятся 146 человек и 37 юридических лиц. Пакет индивидуальных санкций был принят Евросоюзом 17 марта 2014 года. В ответ Москва ввела запрет на экспорт продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции.Всем, кто числится в списке, запрещен въезд в страны Евросоюза. В случае обнаружения активов этих лиц в европейских банках средства подлежат замораживанию.Отмену рестриктивных мер Запад увязывает с выполнением Москвой минских соглашений — комплекса мер по стабилизации ситуации на юго-востоке Украины. Документ, в частности, предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений с линии соприкосновения противоборствующих сторон, а также проведение конституционной реформы на Украине.