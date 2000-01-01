07.05 06:49 MIGnews.com

Расширение прав светских не должно ущемлять религиозных

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В воскресенье, 7 мая, законодательная комиссия Кнессета рассмотрит законопроект “Закона о субботе” - инициатива разработана депутатами Мики Зоаром (“Ликуд”) и Рахель Азария (“Кулану”) от правительственной коалиции, а также Элазаром Штерном (“Еш Атид”) и Мануэлем Трахтенбергом (“Сионистский лагерь”) от оппозиции.Законодательная инициатива призвана урегулировать наиболее спорные и сложные моменты общественной жизни в священный для иудеев день, расширив права и возможности светского населения, минимально задевая права и возможности населения религиозного.Речь идет о введении системы общественного транспорта по субботам, регулировании работы развлекательных заведений и мест отдыха, торговых комплексов и магазинов в пешей доступности, автозаправочных станций и культурных учреждений, а также о защите прав работников, выходящих на работу по субботам. При этом население сможет влиять на количество работающих бизнесов посредством горсоветов и органов местной власти. Суббота была и остается государственным выходным днем в Израиле.“Закон о субботе” провозглашает право любого работника-еврея соблюдать субботу, но не обязывает его это делать, а также провозглашает право любого работника-нееврея избрать для себя выходной день в соответствии с правилами своей религии - или же в государственный выходной в субботу, с запретом дискриминировать работника, который не согласен работать в субботу или же в другой день по заранее озвученному выбору. Работнику, который не готов работать в субботу, должно предоставляться преимущество на дополнительные рабочие часы в будние дни.В рамках “Закона о субботе” разрешается работа культурных и развлекательных заведений, при этом они должны будут сделать возможной оплату за посещение до наступления шаббата. Закон также разрешает работу в субботу дежурных аптек и магазинов, продающих продукты и основные товары для домашнего использования. Решение о позволении или ограничении на работу аптек и вышеназванных магазинов по субботам смогут принимать органы местной власти в соответствии с пожеланиями местных жителей и с условием соблюдения честной конкуренции.“Закон о субботе” разрешает также работу ресторанов и кафе, теплиц, магазинов по продаже предметов искусства и антиквариата, магазинов по продаже подарков, украшений и декора, туристических центров, автозаправочных станций и магазинов при автозаправочных станциях.“Закон о субботе” разрешает открывать торговые центры, расположенные в промышленных зонах и в удалении от “спальных” районов, при этом торговые центры не должны открываться в субботу до обеда. Напомним, в настоящее время работа торговых центров разрешается только на исходе субботы.Органы местной власти будут иметь право задействовать общественный транспорт по субботам. Однако “Закон о субботе” ставит определенные условия: транспортные средства должны быть меньше обычных пассажирских автобусов, используемых в будни, с преимуществом для электромобилей или гибридного транспорта. Причиной указывается значительно меньший уровень шума и загрязнения воздуха при использовании маршрутных микроавтобусов.Органы местной власти также получат право задействовать линии общественного транспорта в ночь с пятницы на субботу, соединяющие развлекательные центры с жилыми районами. При этом подчеркивается, что в субботних перевозках не будут задействоваться водители, указавшие при найме на работу субботу в качестве своего выходного дня.Решение о применении или отказе от общественного транспорта по субботам муниципалитеты и местные советы должны будут принимать на основе опроса населения, с учетом распределения по районам.“Закон о субботе” позволяет также междугородние перевозки как между населенными пунктами, так и от населенных пунктов к культурным и развлекательным центрам. Правила для введения субботнего общественного транспорта для междугородних перевозок должен будет разработать министр транспорта с утверждением в парламентской комиссии по внутренним делам.При этом подчеркивается, что оплата за поездки на общественном транспорте по субботам будет взиматься исключительно по магнитной карте пассажира (“Рав-Кав”).Ограничения в отношении работы государственных служб, общественных, культурных и развлекательных заведений, а также транспорта по субботам не распространяются на населенные пункты с преимущественно нееврейским населением.“Закон о субботе” также вносит поправку в “Закон о часах труда и отдыха” от 1951 года: вместо “общее количество рабочих часов в неделю не должно превышать 45 часов” будет внесен пункт “общее количество рабочих часов в неделю не должно превышать 39 часов”.