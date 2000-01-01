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07.05 07:13   MIGnews.com

Олланд пообещал ответить на хакерскую атаку на штаб Макрона

Действующий лидер Франции Франсуа Олланд пообещал, что хакерская атака на штаб кандидата на пост главы государства Эммануэля Макрона "не останется без ответа" .

“Мы знали о существовании подобных рисков во время проведения президентской кампании, поскольку это уже случалось в других местах. Ничто не останется без ответа”, — заявил французский лидер.

Напомним, что в ночь на 6 мая, за сутки до второго тура президентских выборов, WikiLeaks опубликовала 9 гигабайт документов команды Макрона — движения "Вперед!". Речь идет о письмах, фотографиях и прикреплённых к сообщениям файлах.

В штабе Макрона инцидент назвали массированной и спланированной атакой.
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