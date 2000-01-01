07.05 07:13 MIGnews.com

Олланд пообещал ответить на хакерскую атаку на штаб Макрона

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Действующий лидер Франции Франсуа Олланд пообещал, что хакерская атака на штаб кандидата на пост главы государства Эммануэля Макрона "не останется без ответа" .“Мы знали о существовании подобных рисков во время проведения президентской кампании, поскольку это уже случалось в других местах. Ничто не останется без ответа”, — заявил французский лидер.Напомним, что в ночь на 6 мая, за сутки до второго тура президентских выборов, WikiLeaks опубликовала 9 гигабайт документов команды Макрона — движения "Вперед!". Речь идет о письмах, фотографиях и прикреплённых к сообщениям файлах.В штабе Макрона инцидент назвали массированной и спланированной атакой.