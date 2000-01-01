06.05 23:25 MIGnews.com

Во Франции запретили сообщать об утечках в штабе Макрона

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Во Франции наступили "дни тишины" перед выборами, когда агитировать или освещать кампании запрещено. Но о похищенных хакерами документах штаба Макрона все равно продолжают говорить.Тем временем избирательная комиссия Франции предупредила, что распространение украденной хакерами в штабе Макрона информации может быть уголовно наказуемым преступлением.Политикам и СМИ запрещено рассказывать об утечках или комментировать их содержание.Запрет на распространение этих материалов - часть общего запрета на предвыборную агитации в "дни тишины", который будет действовать до завершения голосования.По закону все кампании и любое освещение выборов останавливаются с наступлением субботы, передает Би Би Си.