Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












flickr 06.05 23:25   MIGnews.com

Во Франции запретили сообщать об утечках в штабе Макрона

Во Франции наступили "дни тишины" перед выборами, когда агитировать или освещать кампании запрещено. Но о похищенных хакерами документах штаба Макрона все равно продолжают говорить.

Тем временем избирательная комиссия Франции предупредила, что распространение украденной хакерами в штабе Макрона информации может быть уголовно наказуемым преступлением.

Политикам и СМИ запрещено рассказывать об утечках или комментировать их содержание.

Запрет на распространение этих материалов - часть общего запрета на предвыборную агитации в "дни тишины", который будет действовать до завершения голосования.

По закону все кампании и любое освещение выборов останавливаются с наступлением субботы, передает Би Би Си.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:24
В Африке появилась новая смертельная болезнь
20:51
На Филиппинах прогремел двойной взрыв. Есть погибшие
20:26
Эхуд Барак согласился встать во главе Аводы
20:17
Армия Ирана предупредила Хасана Рухани
19:38
Во Франции запретили показывать “исхудавших” моделей
18:37
Венеция объявила войну шаурме
17:59
Юнкер разозлил Меркель после встречи в Лондоне
16:57
Рухани: КСИР пытается сорвать ядерную сделку
16:25
Франция: бывший солдат планировал теракт перед выборами
15:49
ХАМАС избрал нового лидера
15:46
На границе с Газой прогремели мощнейшие взрывы
15:19
Меркель назвала лучшее средство в борьбе с ИГ
14:55
Британия потребует от мессенджеров не шифровать данные
14:29
В Афганистане неизвестные убили 4 полицейских
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus