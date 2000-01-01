06.05 20:26 MIGnews.com

Эхуд Барак согласился встать во главе Аводы

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Второй канал израильского ТВ сообщает, что бывший премьер-министр и бывший министр обороны Израиля Эхуд Барак принял инициативу депутата Кнессета Мануэль Трахтенберга, призвавшего выдвинуть его кандидатуру на праймериз Аводы.Барак, со своей стороны, потребовал, в качестве предварительного условия, чтобы ряд других кандидатов сняли свои кандидатуры и поддержали его. До настоящего времени этот процесс “нельзя назвать успешным” сообщает второй канал.Также сообщается о том, что четыре кандидата - Ави Габай, Йом Тов Самия, Омер Бар-Лев и Став Шафир договорились работать согласно совместному плану. Согласно плану, до июня они должны были продолжить свои избирательные кампании, па после этого посмотреть, кого поддерживают больше - и отдать за него свои голоса. Этот план также не сработал. Бар-Лев и Габай не смогли договориться, а Шафир и Самия просто не выдвинули свои кандидатуры.