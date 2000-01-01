06.05 20:17 MIGnews.com

Армия Ирана предупредила Хасана Рухани

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Вооруженные силы Ирана предупредили президента Хасана Рухани быть осторожнее в обсуждении программы обороны страны после того, как иранский лидер подверг резкой критике использование антиизральских лозунгах на баллистических ракетах.Об этом сообщают местные СМИ в субботу, 6 мая.Заместитель начальника Генерального штаба армии Ирана бригадный генерал Масуд Джазаери заявил, что ракетная программа не имеет “никакого отношения” к ядерной сделки Ирана.“Мы вновь предупреждаем и в дальнейшем рекомендуем кандидатам в президенты избегать спорных вопросов касательно важных и деликатных проблем в сфере обороны и армии Ирана – тем самым избегая предоставления ложной информации общественности”, - подчеркнул Джазаери.“Наличие подземных ракетных баз является важным фактором, который сдерживает заклятых врагов Исламской Республики Ирана и ее народа”, - резюмировал замначальника Генштаба иранской армии.