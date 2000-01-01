06.05 19:38 MIGnews.com

Во Франции запретили показывать “исхудавших” моделей

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Власти Франции запретили показывать исхудавших моделей. Отныне в стране запрещается брать для участия в модных показах и рекламных съемок чрезмерно худых моделей.Закон был принят для сохранения здоровья как самих моделей, так и остальных людей, прежде всего молодых девушек.Об этом заявила министр здравоохранения Франции Марисоль Турэн.По ее словам, неестественные и нереалистичные стандарты красоты развивают во многих из обычных граждан комплекс неполноценности, что, в свою очередь, ведет к хроническому недоеданию.Согласно новым правилам, одобренным парламентом 2года назад, при устройстве на работу модель должна будет представить справку от врача о состоянии здоровья, в том числе о том, что ее индекс массы тела (соотношение веса и роста) находится в пределах нормы.Нарушитеям закона грозит штраф до 75 тысяч евро, а в худшем случае тюремное заключение сроком до 6 месяцев, пишет Би Би Си.