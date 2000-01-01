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Во Франции запретили показывать “исхудавших” моделей | Фото: Thinkstock06.05 19:38   MIGnews.com

Во Франции запретили показывать “исхудавших” моделей

Власти Франции запретили показывать исхудавших моделей. Отныне в стране запрещается брать для участия в модных показах и рекламных съемок чрезмерно худых моделей.

Закон был принят для сохранения здоровья как самих моделей, так и остальных людей, прежде всего молодых девушек.

Об этом заявила министр здравоохранения Франции Марисоль Турэн.

По ее словам, неестественные и нереалистичные стандарты красоты развивают во многих из обычных граждан комплекс неполноценности, что, в свою очередь, ведет к хроническому недоеданию.

Согласно новым правилам, одобренным парламентом 2года назад, при устройстве на работу модель должна будет представить справку от врача о состоянии здоровья, в том числе о том, что ее индекс массы тела (соотношение веса и роста) находится в пределах нормы.

Нарушитеям закона грозит штраф до 75 тысяч евро, а в худшем случае тюремное заключение сроком до 6 месяцев, пишет Би Би Си.
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