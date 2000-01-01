06.05 18:37 MIGnews.com
Венеция объявила войну шаурме
Власти Венеции решили объявить войну шаурме. Так, отныне в городе запрещается открывать точки уличной продажи шаурмы.
Кроме этого власти ограничили количество точек общепита, где можно приобрести кусковую пиццу.
Об этом сообщает издание The Guardian в субботу, 6 мая.
Чиновники поясняют, что принятый закон, запрещающий открывать новые ларьки для продажи шаурмы, направлен на сохранение культурного наследия города.
"Мы намерены ограничить виды деятельности, которые несовместимы с сохранением культурного наследия Венеции", — цитирует газета слова главы городского департамента туризма Паола Мара.
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