06.05 18:37 MIGnews.com

Венеция объявила войну шаурме

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Власти Венеции решили объявить войну шаурме. Так, отныне в городе запрещается открывать точки уличной продажи шаурмы.Кроме этого власти ограничили количество точек общепита, где можно приобрести кусковую пиццу.Об этом сообщает издание The Guardian в субботу, 6 мая.Чиновники поясняют, что принятый закон, запрещающий открывать новые ларьки для продажи шаурмы, направлен на сохранение культурного наследия города."Мы намерены ограничить виды деятельности, которые несовместимы с сохранением культурного наследия Венеции", — цитирует газета слова главы городского департамента туризма Паола Мара.