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Венеция объявила войну шаурме | Фото: Thinkstock06.05 18:37   MIGnews.com

Венеция объявила войну шаурме

Власти Венеции решили объявить войну шаурме. Так, отныне в городе запрещается открывать точки уличной продажи шаурмы.

Кроме этого власти ограничили количество точек общепита, где можно приобрести кусковую пиццу.

Об этом сообщает издание The Guardian в субботу, 6 мая.

Чиновники поясняют, что принятый закон, запрещающий открывать новые ларьки для продажи шаурмы, направлен на сохранение культурного наследия города.

"Мы намерены ограничить виды деятельности, которые несовместимы с сохранением культурного наследия Венеции", — цитирует газета слова главы городского департамента туризма Паола Мара.
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