06.05 17:59 MIGnews.com

Юнкер разозлил Меркель после встречи в Лондоне

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Глава Еврокомиссии Жан-Улод Юнкер разозлил канцлера Германии своими высказываниями о переговорах по выходу Великобритании из состава ЕС.Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники в канцелярии Меркель.В частности речь идет о встрече с премьер-министром Британии Терезой Мэй, которая состоялась в конце апреля в Лондоне.Как ранее сообщало издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, в конце “катастрофических ” переговоров Юнкер заявил, что покидает Даунинг-стрит будучи гораздо более скептично настроенным, чем ранее.Также газета написала о серьезных разногласиях, которые обнаружились между Юнкером и Мэй в ходе переговоров.В Берлине полагают, что о деталях разговора издание проинформировал либо сам Юнкер, либо руководитель его канцелярии Мартин Зельмайр.Отмечается, канцлер Германии считает, что подобные заявления не способствуют созданию благожелательной атмосферы на переговорах с Великобританией.