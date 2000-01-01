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flickr 06.05 17:59   MIGnews.com

Юнкер разозлил Меркель после встречи в Лондоне

Глава Еврокомиссии Жан-Улод Юнкер разозлил канцлера Германии своими высказываниями о переговорах по выходу Великобритании из состава ЕС.

Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники в канцелярии Меркель.

В частности речь идет о встрече с премьер-министром Британии Терезой Мэй, которая состоялась в конце апреля в Лондоне.

Как ранее сообщало издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, в конце “катастрофических ” переговоров Юнкер заявил, что покидает Даунинг-стрит будучи гораздо более скептично настроенным, чем ранее.

Также газета написала о серьезных разногласиях, которые обнаружились между Юнкером и Мэй в ходе переговоров.

В Берлине полагают, что о деталях разговора издание проинформировал либо сам Юнкер, либо руководитель его канцелярии Мартин Зельмайр.

Отмечается, канцлер Германии считает, что подобные заявления не способствуют созданию благожелательной атмосферы на переговорах с Великобританией.
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