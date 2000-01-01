06.05 16:57 MIGnews.com

Рухани: КСИР пытается сорвать ядерную сделку

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Президент Ирана Хасан Рухани резко раскритиковал действия Корпуса стражей исламской революции.В пятницу, 5 мая, иранский лидер обвинил элитное иранское военно-политическое формирование в попытке сорвать ядерное соглашение Ирана.В частности речь идет об испытании баллистических ракет, украшенных антиизраильскими лозунгами.В ходе президентских теледебатов Хасан Рухани заявил:“Они (Корпус стражей исламской революции –ред.) написали лозунги на ракетах для того, чтобы мы не могли воспользоваться выгодами данной сделки ”, - цитирует The Guardian слова президента Ирана.Напомним, что в марте прошлого года КСИР провели испытания двух баллистических ракет, предназначенных для поражения Израиля. Ракеты были украшены лозунгом на иврите: “Израиль должен исчезнуть со страниц истории”.Однако в доказательство этого, ни одной надписи не было запечатлено на фотокамеры.В свою очередь после испытаний представитель МИД Ирана Хуссейн Джабер Ансари заявил, что новые испытания баллистических ракет не являются нарушением ядерной сделки Ирана с "шестеркой" международных переговорщиков.