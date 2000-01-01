Рухани: КСИР пытается сорвать ядерную сделку

Президент Ирана Хасан Рухани резко раскритиковал действия Корпуса стражей исламской революции.
В пятницу, 5 мая, иранский лидер обвинил элитное иранское военно-политическое формирование в попытке сорвать ядерное соглашение Ирана.
В частности речь идет об испытании баллистических ракет, украшенных антиизраильскими лозунгами.
В ходе президентских теледебатов Хасан Рухани заявил:
“Они (Корпус стражей исламской революции –ред.) написали лозунги на ракетах для того, чтобы мы не могли воспользоваться выгодами данной сделки ”, - цитирует The Guardian слова президента Ирана.
Напомним, что в марте прошлого года КСИР провели испытания двух баллистических ракет, предназначенных для поражения Израиля. Ракеты были украшены лозунгом на иврите: “Израиль должен исчезнуть со страниц истории”.
Однако в доказательство этого, ни одной надписи не было запечатлено на фотокамеры.
В свою очередь после испытаний представитель МИД Ирана Хуссейн Джабер Ансари заявил, что новые испытания баллистических ракет не являются нарушением ядерной сделки Ирана с "шестеркой" международных переговорщиков.