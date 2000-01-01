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YouTube 06.05 15:49   MIGnews.com

ХАМАС избрал нового лидера

Правящее в секторе Газа палестинское исламистское движение ХАМАС в субботу, 6 мая, избрало нового главу политического бюро.

Как и предполагалось, новоиспеченным лидером ХАМАСа стал Исмаил Ханийе.

Новый лидер пришел на замену Халиду Машалю, который на протяжении двух сроков руководил правительством ХАМАС в Газе.

Как сообщили источник ХАМАСА, главными претендентами Ханийе в борьбе за высшеуказанный пост были высокопоставленные деятели группировки: Муса Абу Марзук и Мухаммад Назаль.

Ранее сообщалось, что ХАМАС решил сменить руководство.

Высокопоставленный чиновник в интервью AFP сообщил, что новое руководство будет объявлено 15 мая.
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