06.05 15:49 MIGnews.com

ХАМАС избрал нового лидера

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Правящее в секторе Газа палестинское исламистское движение ХАМАС в субботу, 6 мая, избрало нового главу политического бюро.Как и предполагалось, новоиспеченным лидером ХАМАСа стал Исмаил Ханийе.Новый лидер пришел на замену Халиду Машалю, который на протяжении двух сроков руководил правительством ХАМАС в Газе.Как сообщили источник ХАМАСА, главными претендентами Ханийе в борьбе за высшеуказанный пост были высокопоставленные деятели группировки: Муса Абу Марзук и Мухаммад Назаль.Ранее сообщалось, что ХАМАС решил сменить руководство.Высокопоставленный чиновник в интервью AFP сообщил, что новое руководство будет объявлено 15 мая.