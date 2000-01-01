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kremlin.ru 06.05 15:19   MIGnews.com

Меркель назвала лучшее средство в борьбе с ИГ

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что лучшим средством в борьбе с террористической организацией "Исламское государство", также известной ка ISIS, является создание коалиций с региональными силами. Об этом говорится в обращении Меркель, опубликованом на официальном сайте правительства Германии.

"Если взять, например, Сирию и борьбу с исламистским терроризмом, то я считаю правильным образование коалиций, включающих в себя также региональные силы, в частности страны Персидского залива и другие", – считает канцлер.

Ранее сообщалось, что в том же обращении Меркель заявила о том, что НАТО должна продемонстрировать готовность к обороне с одной стороны, но при этом не обрывать нить диалога с Россией.
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