06.05 15:19 MIGnews.com

Меркель назвала лучшее средство в борьбе с ИГ

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что лучшим средством в борьбе с террористической организацией "Исламское государство", также известной ка ISIS, является создание коалиций с региональными силами. Об этом говорится в обращении Меркель, опубликованом на официальном сайте правительства Германии."Если взять, например, Сирию и борьбу с исламистским терроризмом, то я считаю правильным образование коалиций, включающих в себя также региональные силы, в частности страны Персидского залива и другие", – считает канцлер.Ранее сообщалось, что в том же обращении Меркель заявила о том, что НАТО должна продемонстрировать готовность к обороне с одной стороны, но при этом не обрывать нить диалога с Россией.