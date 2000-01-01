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kremlin.ru 06.05 13:51   MIGnews.com

Меркель призвала НАТО не обрывать диалог с Россией

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем еженедельном обращении к нации заявила, что Североатлантический альянс, с одной стороны, должен "продемонстрировать готовность к обороне", с другой – "не терять нить диалога с Россией". Обращение канцлера опубликовано на официальном сайте правительства Германии.

"Для меня было очень важно не обрывать нить диалога с Россией. Поэтому мы все меры реализовывали так, чтобы и впредь соблюдался основополагающий акт Россия – НАТО и мог заседать Совет Россия – НАТО", – отмечает канцлер.

"Я думаю, что мы, используя этот двойной подход, то есть, с одной стороны, показать мощь, но, с другой – постоянно демонстрировать готовность к диалогу, выбрали правильный путь", – резюмировала Меркель.

В конце марта Россия и НАТО приступили к выработке конкретных мер по предотвращению военных инцидентов в воздушном пространстве. Также стороны начали вновь проводить друг для друга брифинги о перегруппировке сил.
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