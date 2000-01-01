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НАТО ответило высылкой дипломатов на поведение РФ | Фото: AFP06.04 07:46   MIGnews.com

НАТО ответило высылкой дипломатов на поведение РФ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс очень взбудоражен по причине длительного агрессивного поведения Российской Федерации на внешнеполитической арене. Поэтому и произошла высылка дипломатов РФ из НАТО.

НАТО прекрасно видит все действия РФ в Украине, в Сирии. По его словам, напористая Россия осуществляет кибератаки, вмешивается во внутренние демократические процессы стран, а если другими словам, то российская сторона предпринимает действия, подрывающие базирующийся на правилах международный порядок.

Генеральный секретарь говорит, что эти действия и негативное поведение России подтолкнули членов НАТО и партнеров решительно отреагировать на факт отравления на территории Британии, пишет reuters.

Альянс уверен, что нападение в Солсбери вовсе не отдельное событие, а произошло оно на фоне последовательного многолетнего поведения Российской Федерации, это и спровоцировало такой координированный ответ.
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