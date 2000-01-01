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Фото из Facebook: Мария Захарова 06.04 06:25   MIGnews.com

МИД ответило на отказ Британии в визе племяннице Скрипаля

Министр иностранных дел РФ Мария Захарова потребовала официального заявления от представителей Британии, почему отказали в визе Виктории Скрипаль. Об этом сообщили на ТАСС.

"Мы настоятельно призываем Великобританию сделать официальное заявление, объясниться по поводу того, что происходит с визой для Виктории Скрипаль. Мы исходим из того, что, по крайней мере, из гуманитарных соображений Великобритания, официальные лица обязаны найти в себе силы и официально высказаться по поводу хотя бы этого аспекта", - сказала Захарова.

Также глава МИД отметила, что каждая страна имеет право отказывать в визе иностранным гражданам, однако Россия будет ждать объяснений конкретно в этом случае в связи с тем, что Британия обвинила Россию в отравлении Скрипалей.

В своем заявлении Захарова подчеркнула, что теория о том, что Кремль подослал Викторию Скрипаль, абсурдны.

Как сообщалось ранее, Британия отказалась выдавать визу племяннице Сергея Скрипаля, Виктории, аргументируя это тем, что девушка может быть подослана Кремлем.
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