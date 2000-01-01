МИД ответило на отказ Британии в визе племяннице Скрипаля
Министр иностранных дел РФ Мария Захарова потребовала официального заявления от представителей Британии, почему отказали в визе Виктории Скрипаль. Об этом сообщили на ТАСС.
"Мы настоятельно призываем Великобританию сделать официальное заявление, объясниться по поводу того, что происходит с визой для Виктории Скрипаль. Мы исходим из того, что, по крайней мере, из гуманитарных соображений Великобритания, официальные лица обязаны найти в себе силы и официально высказаться по поводу хотя бы этого аспекта", - сказала Захарова.
Также глава МИД отметила, что каждая страна имеет право отказывать в визе иностранным гражданам, однако Россия будет ждать объяснений конкретно в этом случае в связи с тем, что Британия обвинила Россию в отравлении Скрипалей.
В своем заявлении Захарова подчеркнула, что теория о том, что Кремль подослал Викторию Скрипаль, абсурдны.
Как сообщалось ранее, Британия отказалась выдавать визу племяннице Сергея Скрипаля, Виктории, аргументируя это тем, что девушка может быть подослана Кремлем.