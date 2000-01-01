Саудовская Аравия назвала условия сотрудничества с Израилем
Дипломатические отношения с Израилем удастся наладить только после того, как будет решен палестинский вопрос.
Об этом в пятницу, 6 апреля заявил кронпринц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман в интервью изданию Time.
По его словам, у КСА и Израиля есть "общий враг", видимо, подразумевая Иран, и обе страны имеют "потенциальные области" для двусторонней экономической кооперации.
Но "мы не можем иметь отношения с Израилем до решения мирного вопроса, ведь они имеют право на сосуществование. И как только это произойдет, мы посмотрим", - отметил Салман, добавив, что Саудовская Аравия готова поддержать мирное решение конфликта.