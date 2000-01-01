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Саудовская Аравия назвала условия работы с Израилем | Фото:06.04 21:24   MIGnews.com

Саудовская Аравия назвала условия сотрудничества с Израилем

Дипломатические отношения с Израилем удастся наладить только после того, как будет решен палестинский вопрос.

Об этом в пятницу, 6 апреля заявил кронпринц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман в интервью изданию Time.

По его словам, у КСА и Израиля есть "общий враг", видимо, подразумевая Иран, и обе страны имеют "потенциальные области" для двусторонней экономической кооперации.

Но "мы не можем иметь отношения с Израилем до решения мирного вопроса, ведь они имеют право на сосуществование. И как только это произойдет, мы посмотрим", - отметил Салман, добавив, что Саудовская Аравия готова поддержать мирное решение конфликта.
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