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Фото из Facebook: Виктория Скрипаль 06.04 21:31   MIGnews.com

Британия не пустит в страну родственницу Скрипаля

Британские власти заявили, что Виктория, племянница Скрипаля, может быть подослана Кремлем. Об этом сообщили на Lenta.ru.

"Судя по всему, Россия использует Викторию как пешку. Если она попала под влияние Кремля или Кремль ее к чему-то принуждает, она тоже стала жертвой", - заявил британский чиновник.

Ранее телеканал "Россия-1" опубликовал аудиозапись телефонного разговора Юлии Скрипаль с родственницей Викторией, в ходе которого Юлия рассказала, что отец поправляется, а Виктория заявила о намерениях прилететь в Лондон.

Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" около своего дома в Британии, в этом подозревают Россию.
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