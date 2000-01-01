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Фото из Facebook: Alexey Chumachenko 06.04 19:55   MIGnews.com

Катарские женщины смогут служить в армии

Глава Катара Тамим бен Хамад Аль Тани продлил срок службы в армии для мужчин с трех месяцев до года, а женщинам разрешил служить по желанию. Об этом сообщили на РИА Новости.

"Подданные Катара, мужчины в возрасте от 18 до 35 лет, обязаны проходить военную службу. Служба Родине для женщин является добровольной", - указано в новом законе.

Так, мужчины обязаны проходить военную службу по прошествии не более, чем двух месяцев после исполнения 18 лет. Женщины смогут служить в армиидобровольно при достижении совершеннолетия. Мужчины, уклоняющиеся от военной службы, будут привлечены к штрафу в 15 тысяч долларов.

Такие изменения связаны с напряженными в оследнее время отношениями между Катаром и его соседями - Саудовской Аравией, ОАЭ, Бахрейном и Египтом. Именно эти страны разорвали все дипломатические отношения с Катаром после подписания последним военных контрактов с США, Францией, Великобританией и Италией.
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