06.04 19:55 MIGnews.com

Катарские женщины смогут служить в армии

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Глава Катара Тамим бен Хамад Аль Тани продлил срок службы в армии для мужчин с трех месяцев до года, а женщинам разрешил служить по желанию. Об этом сообщили на РИА Новости."Подданные Катара, мужчины в возрасте от 18 до 35 лет, обязаны проходить военную службу. Служба Родине для женщин является добровольной", - указано в новом законе.Так, мужчины обязаны проходить военную службу по прошествии не более, чем двух месяцев после исполнения 18 лет. Женщины смогут служить в армиидобровольно при достижении совершеннолетия. Мужчины, уклоняющиеся от военной службы, будут привлечены к штрафу в 15 тысяч долларов.Такие изменения связаны с напряженными в оследнее время отношениями между Катаром и его соседями - Саудовской Аравией, ОАЭ, Бахрейном и Египтом. Именно эти страны разорвали все дипломатические отношения с Катаром после подписания последним военных контрактов с США, Францией, Великобританией и Италией.