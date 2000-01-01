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Экс-директор ШАБАКа призвал не слушать речь Нетаниягу | Фото:06.04 20:32   MIGnews.com

Экс-директор ШАБАКа призывает не слушать речь Нетаниягу

Экс-директор израильской общей службы безопасности (ШАБАК) Карми Гилон сегодня обратился к гражданам Израиля с просьбой выключить телевизор 18 апреля в момент, когда на церемонии в честь 70-летия независимости Еврейского Государства начнет выступать Биньямин Нетаниягу.

Об этом в пятницу, 6 апреля сообщает The Times of Israel.

Все зрители, желающие продемонстрировать свой протест против того, что самое важное государственное событие в честь 70-летия независимости превратится в политическое событие Нетаниягу, должны выключить телевизор или переключить каналы во время его речи", - заявил бывший глава ШАБАКа.

По словам Гилона, такой протест можно "будет измерять, сведенья о нем можно будет собрать почти что в режиме реального времени".

Он подчеркнул, что "если несколько сотен тысяч человек так поступят, это может возыметь внушительный общественный эффект".
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