Экс-директор ШАБАКа призывает не слушать речь Нетаниягу
Экс-директор израильской общей службы безопасности (ШАБАК) Карми Гилон сегодня обратился к гражданам Израиля с просьбой выключить телевизор 18 апреля в момент, когда на церемонии в честь 70-летия независимости Еврейского Государства начнет выступать Биньямин Нетаниягу.
Все зрители, желающие продемонстрировать свой протест против того, что самое важное государственное событие в честь 70-летия независимости превратится в политическое событие Нетаниягу, должны выключить телевизор или переключить каналы во время его речи", - заявил бывший глава ШАБАКа.
По словам Гилона, такой протест можно "будет измерять, сведенья о нем можно будет собрать почти что в режиме реального времени".
Он подчеркнул, что "если несколько сотен тысяч человек так поступят, это может возыметь внушительный общественный эффект".