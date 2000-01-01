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Что израильтяне думают о нелегальных мигрантах? | Фото: AFP07.04 07:07   MIGnews.com

Что израильтяне думают о нелегальных мигрантах?

Около 70% израильских евреев выступают против предоставления права на постоянное проживание в Израиле 40 тысячам нелегальных мигрантов из стран Африки.

Об этом сообщила Тамар Херманн из Центра исследования общественного мнения и политических исследований имени Гуттманна при Израильском институте демократии, передает в пятницу, 6 апреля The Times of Israel.

По словам профессора, незначительная часть респондентов в этой категории готовы пойти на то, чтобы в Израиле остались те, кто в официальном порядке будет признан беженцами, но только в том случае, если таких беженцев будет немного.

Однако, Херманн отмечает, что пока что сложно сказать, сколько выходцев из Судана и Эритреи смогут претендовать на получение статуса беженца.

Она подчеркивает, что больше всего против предоставления африканским нелегалам права на постоянное проживание в Израиле выступают жители южной части Тель-Авива, уставшие от наплыва нелегалов, и религиозные евреи.
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