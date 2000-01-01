Что израильтяне думают о нелегальных мигрантах?

Около 70% израильских евреев выступают против предоставления права на постоянное проживание в Израиле 40 тысячам нелегальных мигрантов из стран Африки.
Об этом сообщила Тамар Херманн из Центра исследования общественного мнения и политических исследований имени Гуттманна при Израильском институте демократии, передает в пятницу, 6 апреля The Times of Israel.
По словам профессора, незначительная часть респондентов в этой категории готовы пойти на то, чтобы в Израиле остались те, кто в официальном порядке будет признан беженцами, но только в том случае, если таких беженцев будет немного.
Однако, Херманн отмечает, что пока что сложно сказать, сколько выходцев из Судана и Эритреи смогут претендовать на получение статуса беженца.
Она подчеркивает, что больше всего против предоставления африканским нелегалам права на постоянное проживание в Израиле выступают жители южной части Тель-Авива, уставшие от наплыва нелегалов, и религиозные евреи.