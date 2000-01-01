Разговор Нетаниягу с Трампом был напряженным из-за Сирии

Однако, судя по источникам АР, в беседе был затронут и вопрос будущего Сирии после предполагаемого выхода оттуда американских войск, а точнее – 2 тысяч военнослужащих. Уточняется, что лидер США хотел бы вывести все войска в течение полугода.
Отметим, что американский президент до сих пор не отдавал приказ начать подготовку к выводу сил, однако предупредил, что после окончания борьбы с "Исламским государством" американские войска выйдут из Сирии.
Издание подчеркивает, что против этого намерения Трампа выступают не только Израиль, но также умеренные арабские страны Ближнего Востока и представители Пентагона, ЦРУ и госдепартамента США.