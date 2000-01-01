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Разговор Нетаниягу с Трампом был напряженным из-за Сирии | Фото:06.04 18:41   MIGnews.com

Разговор Нетаниягу с Трампом был напряженным из-за Сирии

Последний телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу был напряженным.

Об этом в пятницу, 6 апреля, сообщало информационное агентство АР, передает Ynet.

По данным издания, напряженность возникла на фоне опасений главы правительства, что если глава Белого дома, как он обещает, выведет американские силы из Сирии, туда свободно проникнут враги Израиля.

Отметим, что, прежде всего это шиитские боевики из Ливана и Ирана.

Как сообщалось ранее в канцелярии премьера, сразу после разговора, состоявшегося в ночь на 4 апреля, стороны обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке и противодействие иранской угрозе.

Напомним, что в ходе разговора, Нетаниягу поблагодарил Трампа за приверженность безопасности Израиля.

Однако, судя по источникам АР, в беседе был затронут и вопрос будущего Сирии после предполагаемого выхода оттуда американских войск, а точнее – 2 тысяч военнослужащих. Уточняется, что лидер США хотел бы вывести все войска в течение полугода.

Отметим, что американский президент до сих пор не отдавал приказ начать подготовку к выводу сил, однако предупредил, что после окончания борьбы с "Исламским государством" американские войска выйдут из Сирии.

Издание подчеркивает, что против этого намерения Трампа выступают не только Израиль, но также умеренные арабские страны Ближнего Востока и представители Пентагона, ЦРУ и госдепартамента США.
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