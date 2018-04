06.04 17:11 MIGnews.com

Обвинения Нетаниягу помогли The New Israel Fund

Руководство The New Israel Fund сообщило сегодня, что обвинения, озвученные премьер-министром Биньямином Нетаниягу, не только не навредили, но даже помогли этой некоммерческой организации.Об этом в пятницу, 6 апреля сообщает The Times of Israel Согласно информации издания, фонд, обвиненный главой правительства в том, что он якобы помешал реализации плана по депортации многочисленных нелегальных мигрантов в Руанду, после таких обвинений начал получать еще больше денег.Представители организации отметили, что всего за 48 часов две тысячи израильтян пожертвовали в пользу The New Israel Fund 450 тысяч шекелей.Издание уточняет, что 95% этих пожертвований получены от граждан, которые раньше не работали с обозначенным фондом.Напомним, ранее Нетаниягу написал на своей странице в Facebook, что представители The New Israel Fund убедили правительство Руанды отклонить израильское предложение о приеме беженцев.В свою очередь, в фонде опровергли обвинения премьер-министра. В правительстве Руанды также отрицают какие-либо взаимные контакты