Обвинения Нетаниягу помогли The New Israel Fund

Согласно информации издания, фонд, обвиненный главой правительства в том, что он якобы помешал реализации плана по депортации многочисленных нелегальных мигрантов в Руанду, после таких обвинений начал получать еще больше денег.
Представители организации отметили, что всего за 48 часов две тысячи израильтян пожертвовали в пользу The New Israel Fund 450 тысяч шекелей.
Издание уточняет, что 95% этих пожертвований получены от граждан, которые раньше не работали с обозначенным фондом.
Напомним, ранее Нетаниягу написал на своей странице в Facebook, что представители The New Israel Fund убедили правительство Руанды отклонить израильское предложение о приеме беженцев.
В свою очередь, в фонде опровергли обвинения премьер-министра. В правительстве Руанды также отрицают какие-либо взаимные контакты