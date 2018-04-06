Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Фото из архива 06.04 16:49   MIGnews.com

Американский генерал поддержал вывод войск из Сирии

Бывший генерал США Дэниэл Дэвис поддержал идею Трампа о выводе войск из Сирии, подчеркнув, что это сохранит множество жизней, ну и бюджет. Об этом сообщили на RT.

"Миллиарды долларов и жизни многих американских военнослужащих могли бы быть сохранены, если бы мы не полезли туда, рискуя безопасностью американцев", - отметил Дэвис.

Также генерал в отставке заявил, что опасения о победе РФ в Сирии после вывода войск США ошибочны, подчеркнув, что Россия вмешивается в сирийскую ситуацию лишь из-за своего порта поблизости, - в Тартусе.

Как сообщалось ранее, президент СШа Дональд Трамп заявил, что намерен как можно быстрее вывести войска из Сирии.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:11
Обвинения Нетаниягу помогли The New Israel Fund
16:37
ХАМАС отправляет в тюрьму водителей автобусов
15:47
На границе с сектором Газы начали гореть покрышки
15:16
Казненного убийцу признали невиновным через 140 лет
15:10
Смотритель знаменитых зеков предстанет перед судом
14:55
На аэропорт Бен-Гурион подадут в суд за дискриминацию женщин
14:43
Пакистан хочет вооружиться российскими ПВО
14:15
Сын Шона Пенна арестован за марихуану и грибы
13:44
РФ открестилась от базы, где хранился Новичок
13:12
Ортодоксы остановили "скорую" и выкрали труп младенца  
12:49
Неизвестный "испортил" колокол Гитлера в церкви Шверингена
12:20
Пак Кын Хе дали 24 года тюрьмы
11:50
Более 50% граждан Армении не верят властям
11:48
Перед штормом
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus