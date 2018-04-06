Американский генерал поддержал вывод войск из Сирии
Бывший генерал США Дэниэл Дэвис поддержал идею Трампа о выводе войск из Сирии, подчеркнув, что это сохранит множество жизней, ну и бюджет. Об этом сообщили на RT.
"Миллиарды долларов и жизни многих американских военнослужащих могли бы быть сохранены, если бы мы не полезли туда, рискуя безопасностью американцев", - отметил Дэвис.
Также генерал в отставке заявил, что опасения о победе РФ в Сирии после вывода войск США ошибочны, подчеркнув, что Россия вмешивается в сирийскую ситуацию лишь из-за своего порта поблизости, - в Тартусе.
Как сообщалось ранее, президент СШа Дональд Трамп заявил, что намерен как можно быстрее вывести войска из Сирии.