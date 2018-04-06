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ЕС расширил санкционный список против КНДР 07.04 02:14   MIGnews.com

ЕС расширил санкционный список против КНДР

Евросоюз присоединился к последним санкциям ООН против Северной Кореи. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

"Совет ЕС добавил одного человека и 21 компанию в перечень тех, кто подпадает под действие ограничительных мер против КНДР, и привел свои санкции в соответствие с последними санкциями ООН", - говорится в сообщении.

Санкции заключаются в ограничении на поездки и замораживании активов для частных лиц и замораживании активов для организаций.

Отмечается, что санкции были введены в ответ испытания Северной Кореей ядерного оружия и баллистических ракет в нарушение резолюции ООН.

В результате принятого решения общее количество физических и юридических лиц, попадающих под санкции ЕС в отношении КНДР, возросло до 80 человек и 75 компаний, перечисленных в санкционном списке ООН. В дополнение к этому в ЕС действуют собственные, отдельные санкции в отношении еще 55 человек и девяти организаций.
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