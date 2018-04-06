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Пакистан хочет вооружиться российскими ПВО 06.04 14:43   MIGnews.com

Пакистан хочет вооружиться российскими ПВО

Министр обороны Пакистана Хуррам Дастгир Хан сообщил, что страна ведет переговоры с Россией по вопросу приобретения систем противовоздушной обороны (ПВО).

Он рассказал, что система ПВО - это другой вид вооружения, который их интересует. Страна заинтересована в большом спектре российских оборонных технологий. Поэтому ведутся переговоры, и когда они завершатся, будут озвучены детали, пишет Ghall.

Еще интерес вызывают танки Т-90, истребители Су-35, более того, страны совсем скоро могут достичь соглашения о приобретении Исламабадом истребителей.

Между прочим, покупка Т-90 не будет одноразовой.
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