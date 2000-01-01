06.04 13:42 MIGnews.com

ООН напомнила ЦАХАЛу о военных преступлениях

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ООН опасается на счет нового витка насилия на границе сектора Газа с Израилем на второй неделе "Марша возвращения".В связи с этим управление Верховного комиссара ООН по правам человека напоминает Израилю об "обязанности уважать право жителей анклава на мирные собрания и протесты и, насколько это возможно, использовать ненасильственные средства для выполнения своих обязанностей".6 апреля пресс-секретарь УВКПЧ Лиз Троссел признала, что, согласно международным конвенциям, вооруженные силы могут принять смертельное оружие только в случае непосредственной угрозы жизни или здоровью.По ее словам, сама по себе попытка приблизиться или пересечь забор "зеленой линии" таковой не является, а представляющие какую-нибудь опасность для солдат средства используются меньшинством протестующих. При этом израильские военные находятся на укрепленных позициях, что сводит угрозу к минимуму, исходя из чего, Троссел назвала любое применение боевых патронов неоправданным."Мы напоминаем Израилю о его обязательствах по неприменению чрезмерной силы против протестующих и что в контексте военной оккупации, которая имеет место быть в секторе Газа, необоснованное и незаконное применение огнестрельного оружия правоохранительными органами, приводящее к летальному исходу, может быть расценено как умышленное убийство, что является серьезным нарушением четвертой Женевской конвенции", - гласит пресс-релиз на сайте управления.Троссел напомнила о требовании генсека ООН расследовать гибель демонстрантов на прошлой неделе и призвала лидеров обеих сторон " сделать все возможное для предотвращения дальнейших травм и гибели людей".Стоит отметить, что умышленное убийство относится к "серьезным нарушениям Женевской конвенции", согласно Римскому статуту МУС и, соответственно, расценивается как военное преступление.