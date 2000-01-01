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Пак Кын Хе дали 24 года тюрьмы | Фото: James N. Mattis/Flickr06.04 12:20   MIGnews.com

Пак Кын Хе дали 24 года тюрьмы

Южнокорейский суд приговорил признанную в коррупции бывшего президента республики Пак Кын Хе к 24 годам лишения свободы и штрафу в размере 18 млрд. вон (около 17,5 млн. долларов).

Как передает агентство "Ренхап", согласно оглашенному 6 апреля приговору Центрального районного суда Сеула, экс-президент виновна почти по всем предъявленным прокуратурой обвинениям (16 из 18), включая разглашение государственной тайны, вымогательство, взяточничество и злоупотреблении полномочиями.

Несмотря на протесты адвокатов Пак Кын Хе, в связи с широким общественным резонансом, приговор оглашали в прямом телевизионном эфире – впервые в истории Южной Кореи. Сама она на заседании присутствовать отказалась.

Согласно южнокорейскому законодательству, у ее защиты есть неделя на подачу апелляции в суд высшей инстанции.

Любопытно, что приговор, который суд вынес Пак Кын Хе, оказался даже серьезнее, чем Ро Дэ У - одному из ее предшественников, которого в 1996 году признали виновным в коррупции и измене родине, но дали 22 года, а позже и вовсе срок сократили до 17 лет.

В позапрошлом месяце ее подругу Чхве Сун Силь, из-за которой бывший президент и оказалась на скамье подсудимых, приговорили к 20 годам и штрафу в размере 16,6 млн. долларов.
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