Пак Кын Хе дали 24 года тюрьмы

Южнокорейский суд приговорил признанную в коррупции бывшего президента республики Пак Кын Хе к 24 годам лишения свободы и штрафу в размере 18 млрд. вон (около 17,5 млн. долларов).
Как передает агентство "Ренхап", согласно оглашенному 6 апреля приговору Центрального районного суда Сеула, экс-президент виновна почти по всем предъявленным прокуратурой обвинениям (16 из 18), включая разглашение государственной тайны, вымогательство, взяточничество и злоупотреблении полномочиями.
Несмотря на протесты адвокатов Пак Кын Хе, в связи с широким общественным резонансом, приговор оглашали в прямом телевизионном эфире – впервые в истории Южной Кореи. Сама она на заседании присутствовать отказалась.
Согласно южнокорейскому законодательству, у ее защиты есть неделя на подачу апелляции в суд высшей инстанции.
Любопытно, что приговор, который суд вынес Пак Кын Хе, оказался даже серьезнее, чем Ро Дэ У - одному из ее предшественников, которого в 1996 году признали виновным в коррупции и измене родине, но дали 22 года, а позже и вовсе срок сократили до 17 лет.
В позапрошлом месяце ее подругу Чхве Сун Силь, из-за которой бывший президент и оказалась на скамье подсудимых, приговорили к 20 годам и штрафу в размере 16,6 млн. долларов.