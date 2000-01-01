Более 50% граждан Армении не верят властям

Жители Армении в качестве кандидата от Республиканской партии Армении предпочитают видеть на посту будущего премьер-министра либо действующего главу правительства Карена Карапетяна, либо покидающего пост президента Сержа Саргсяна. Об этом свидетельствуют данные опроса армянского представительства Gallup International.
Респондентам был задан вопрос: "Согласно новой Конституции Армении роль премьера имеет наибольшее значение. С учетом этого, кого Вы бы хотели видеть на посту главы правительства после 9 апреля 2018 года из возможных кандидатов Республиканской партии Армении?", пишет armenpress.
Карена Карапетяна и Сержа Саргсяна на посту будущего премьера с небольшой разницей в цифрах видят около 30% опрошенных, министра обороны Вигена Саркисяна – 8,6%.
Еще 10,9% назвали других кандидатов, а 17,2% респондентов заявили, что не хотят видеть на этом посту никого из РПА. Еще 11,3% "затруднились ответить".
Большинство респондентов (70,9%) заявили о недоверии властям (из них 23,4% — "больше не доверяют, чем доверяют", еще 47,5% — "абсолютно не доверяют").
Оппозиция тоже не может похвастаться доверием со стороны населения. Частично или абсолютно им не доверяют 69,9% респондентов.