Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Более 50% граждан Армении не верят властям 06.04 11:50   MIGnews.com

Более 50% граждан Армении не верят властям

Жители Армении в качестве кандидата от Республиканской партии Армении предпочитают видеть на посту будущего премьер-министра либо действующего главу правительства Карена Карапетяна, либо покидающего пост президента Сержа Саргсяна. Об этом свидетельствуют данные опроса армянского представительства Gallup International.

Респондентам был задан вопрос: "Согласно новой Конституции Армении роль премьера имеет наибольшее значение. С учетом этого, кого Вы бы хотели видеть на посту главы правительства после 9 апреля 2018 года из возможных кандидатов Республиканской партии Армении?", пишет armenpress.

Карена Карапетяна и Сержа Саргсяна на посту будущего премьера с небольшой разницей в цифрах видят около 30% опрошенных, министра обороны Вигена Саркисяна – 8,6%.

Еще 10,9% назвали других кандидатов, а 17,2% респондентов заявили, что не хотят видеть на этом посту никого из РПА. Еще 11,3% "затруднились ответить".

Большинство респондентов (70,9%) заявили о недоверии властям (из них 23,4% — "больше не доверяют, чем доверяют", еще 47,5% — "абсолютно не доверяют").

Оппозиция тоже не может похвастаться доверием со стороны населения. Частично или абсолютно им не доверяют 69,9% респондентов.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:15
Сын Шона Пенна арестован за марихуану и грибы
13:44
РФ открестилась от базы, где хранился Новичок
13:12
Ортодоксы остановили "скорую" и выкрали труп младенца  
12:49
Неизвестный "испортил" колокол Гитлера в церкви Шверингена
12:20
Пак Кын Хе дали 24 года тюрьмы
11:48
Перед штормом
11:18
Тунис не впустит израильтян на чемпионат по тхэквондо
10:40
Экстрадиция Пучдемона: суд отказал, слово за Генпрокуратурой
09:49
Китай и США попытаются договориться в течение 60 дней
09:10
Арье Дери разрешил иракскому отцу приехать в Израиль
08:54
The Times: Новичок "приготовили" в институте г. Шиханы
08:49
Посол Египта: египтяне не считают Израиль другом
08:17
Голливуд вступился за израильский сериал
07:46
НАТО ответило высылкой дипломатов на поведение РФ
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus