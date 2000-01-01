06.04 19:21 MIGnews.com

Австралии придется закрыть спорный центр содержания беженцев

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Будущее спорного австралийского центра содержания под стражей желающих получить убежище, расположенного в Папуа-Новой Гвинее, будет обсуждаться в ходе двухдневного визита премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла в тихоокеанскую островную страну, который начнется в пятницу, 7 апреля.Австралия испытывает давление со стороны правозащитных групп и Организации Объединенных Наций, требующих закрыть 2 австралийских тихоокеанских островных центра содержания под стражей, которые подвергаются широкой критике за стесненные условия, неадекватную медицинскую помощь и насилие.Верховный суд Папуа-Новой Гвинеи в прошлом году постановил, что центр содержания под стражей в Манусе должен быть закрыт, заставив Австралию подтвердить, что она закроет лагерь в течение 2017 года.