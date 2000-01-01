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СМИ: Лондон решил наладить связи с Москвой | Фото: Thinkstock06.04 12:18   MIGnews.com

СМИ: Лондон решил наладить связи с Москвой

Британские власти решили попытаться наладить отношения с Москвой, пишет газета The Independent со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что такое решение связано с приходом к власти в США Дональда Трампа. В Лондоне ожидают, что его администрация также будет налаживать отношения с Кремлем.

По данным издания, власти Великобритании решили изменить свою позицию относительно России в начале марта, и они уже готовы активно обсуждать с российскими коллегами ряд актуальных международных вопросов, в том числе по Сирии и Украине.

При этом источник добавил, что по некоторым вопросам Лондон будет продолжать критику в адрес Москвы.
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