Против Сильвио Берлускони открыто новое расследование
Против Сильвио Берлускони, бывшего главы Кабинета министров Италии, был выдвинут иск нынешним правительством государства, как сообщает РИА Новости.
80-летнего политика и медиамагната обвиняют в подкупе свидетелей в рамках расследования предыдущего дела об использовании услуг несовершеннолетних проституток. Полученные в обмен на вознаграждение ложные показания 2 года назад дали возможность Берлускони избежать обвинительного приговора, как утверждают следователи.
Следующее заседание пройдет 3 июля.
В качестве новой стороны обвинения в Милане на заседании суда выступила представитель Государственной адвокатуры, действующая по поручению правительства. Иск подается на основании того, что от инкриминируемых Берлускони коррупционных преступлений якобы пострадало руководство Совета министров Италии в лице министерства юстиции страны.