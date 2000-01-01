06.04 10:57 MIGnews.com

Против Сильвио Берлускони открыто новое расследование

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Против Сильвио Берлускони, бывшего главы Кабинета министров Италии, был выдвинут иск нынешним правительством государства, как сообщает РИА Новости.80-летнего политика и медиамагната обвиняют в подкупе свидетелей в рамках расследования предыдущего дела об использовании услуг несовершеннолетних проституток. Полученные в обмен на вознаграждение ложные показания 2 года назад дали возможность Берлускони избежать обвинительного приговора, как утверждают следователи.Следующее заседание пройдет 3 июля.В качестве новой стороны обвинения в Милане на заседании суда выступила представитель Государственной адвокатуры, действующая по поручению правительства. Иск подается на основании того, что от инкриминируемых Берлускони коррупционных преступлений якобы пострадало руководство Совета министров Италии в лице министерства юстиции страны.