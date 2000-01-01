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Япония и США ждут реакции Китая на ракетные испытания КНДР | Фото: Thinkstock06.04 09:53   MIGnews.com

Япония и США ждут реакции Китая на ракетные испытания КНДР

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил в четверг, 6 апреля, что он и президент США Дональд Трамп пришли к согласию в ходе телефонного разговора о том, что последний запуск баллистических ракет Северной Кореи был "опасной провокацией и серьезной угрозой".

Абэ также сообщил репортерам, что он следит за тем, как Китай отреагирует на провокацию Пхеньяна после встречи президента Си Цзиньпина с Трампом на курорте Мар-а-Лаго во Флориде.

Белый дом также сообщил о телефонных переговорах лидеров государств, заявив, что они обсудили запуск Северной Кореей баллистической ракеты помимо других региональных вопросов.

Трамп "ясно дал понять, что Соединенные Штаты будут продолжать укреплять свою способность сдерживать и защищать себя и своих союзников полным спектром своих военных возможностей", - говорится в заявлении.

Северная Корея провела во вторник, 4 апреля, запуск ракеты "Скад", работающей на жидком топливе, которая проделала лишь часть своего пути. Первоначально американские военные заявили, что Северная Корея провела испытания баллистической ракеты средней дальности KN-15.
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