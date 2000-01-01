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Германия подозревает 20 граждан Турции в шпионаже | Фото: Thinkstock06.04 12:51   MIGnews.com

Германия подозревает 20 граждан Турции в шпионаже

Власти Германии открыли расследование в отношении 20 турецких граждан по подозрению в шпионаже в Германии, как сообщают немецкие СМИ в четверг, 6 апреля.

Газета Die Welt сообщила, что получила официальную правительственную информацию на вопрос о запросе, поданном немецким депутатом Сэвимом Дагделеном, членом жесткой левой партии Die Linke.

Между двумя союзниками по НАТО накануне референдума в Турции, который предполагает расширение полномочий президента Тайипа Эрдогана, возникла напряженность. Берлин разозлил Анкару после отмены нескольких митингов с участием турецким министров в Германии, обвинив Турцию в нацистской тактике.

Федеральная прокуратура Германии заявила, что в прошлом месяце она начала расследование по подозрению в шпионаже со стороны Турции.
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