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Трамп: химическая атака в Сирии - оскорбление человечества 06.04 07:39   MIGnews.com

Трамп: химическая атака в Сирии - оскорбление человечества

Президент США Дональд Трамп назвал химическую атаку в Сирии, в результате которой погибли 72 человек “оскорблением человечества”, с которым “нельзя смириться”.

Трамп сделал это заявление в начале совместной пресс-конференции с королем Иордании Абдаллой.

Трамп сообщил: “В тот момент, когда вы убиваете невинных детей, невинных детей, маленьких детей - вы пересекаете много красных линий. Это за красными линиями. Многими красными линиями”.
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