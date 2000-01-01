06.04 07:39 MIGnews.com

Трамп: химическая атака в Сирии - оскорбление человечества

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Президент США Дональд Трамп назвал химическую атаку в Сирии, в результате которой погибли 72 человек “оскорблением человечества”, с которым “нельзя смириться”.Трамп сделал это заявление в начале совместной пресс-конференции с королем Иордании Абдаллой.Трамп сообщил: “В тот момент, когда вы убиваете невинных детей, невинных детей, маленьких детей - вы пересекаете много красных линий. Это за красными линиями. Многими красными линиями”.