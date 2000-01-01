06.04 07:47 MIGnews.com

СБ ООН отложил голосование по резолюции о химатаке в Сирии

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Великобритания, Франция и США в среду отменили голосование в Совете Безопасности ООН по резолюции, требующей расследования предполагаемого химического нападения в Сирии, чтобы дать время для переговоров с Россией.Однако голосование по проекту резолюции, представленной западным трио, может состояться уже в четверг, говорят дипломаты.Дипломаты Совета безопасности ООН в среду конфликтовали из-за того, что правительство сирийского президента Башара Асада несет ответственность за нападение химического оружия, в результате которого погибли более 100 человек в северной Сирии, в то время как представители американской разведки, "Врачей без границ" и агентства здравоохранения ООН сказали, что доказательства указывают на воздействие нервно-паралитического газа.Администрация Трампа и другие мировые лидеры заявили, что за химатакой стоит сирийское правительство, но Москва, ключевой союзник Асада, заявила, что химатака была результатом сирийского удара, поразившего повстанческие запасы химического оружия.Ранние оценки США показали использование газообразного хлора и следов нервного агента зарина во время атаки, которая поразила сирийский город Хан Шейхун, по словам двух официальных лиц США, которые не были уполномочены публично выступать по этому вопросу и требовали анонимности.Сотрудники израильской военной разведки также считают, что за нападением стоят сирийские правительственные войска, как сообщили израильские оборонные ведомства Associated Press. Израиль считает, что у Асада в его арсенале тонны химического оружия, несмотря на согласованную операцию с Организацией по запрещению химического оружия от 2013 года, в рамках которой правительство Асада обязалось избавиться от своих запасов, сказали чиновники, которые говорили на условиях анонимности.Ранее в среду Россия отвергла проект резолюции как "категорически неприемлемый", дав понять, что государство готово наложить вето на эту меру, если не будет согласован компромиссный проект резолюции.Британский посол Мэтью Рикрофт заявил журналистам, что "переговоры продолжаются с нашими коллегами по Совету Безопасности, и я не ожидал бы, что они придут к выводу сегодня"."Мы очень надеемся, что всем удастся собраться вместе. Если нет, мы будем продвигать этот проект резолюции, - сказал Рикрофт.Проект резолюции поддерживает исследование Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и требует, чтобы сирийское правительство сотрудничало с целью предоставления информации о своих военных операциях в день нападения.Считается, что это самое масштабное химическое нападение в Сирии с 2013 года, когда использовался зарин.Великобритания, Франция и США обвиняют силы Асада в нападении, сирийская армия отрицает какую-либо причастность, однако посол Франции Франсуа Делатре заявил журналистам, что переговоры проходят "в духе доброй воли" и что "есть шанс" на согласие..Другие дипломаты звучали более пессимистично, заявив, что российское вето кажется более, чем вероятным.